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Генсек: Уровень проводимых в Азербайджане соревнований привлекает внимание федераций других стран

Генсек: Уровень проводимых в Азербайджане соревнований привлекает внимание федераций других стран Уровень проводимых в Азербайджане соревнований, условия, созданные на нашей арене, привлекают внимание федераций других стран.
Индивидуальные
9 марта 2023 г. 13:17
Генсек: Уровень проводимых в Азербайджане соревнований привлекает внимание федераций других стран

Уровень проводимых в Азербайджане соревнований, условия, созданные на нашей арене, привлекают внимание федераций других стран.

Об этом Report сказала генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

По ее словам, на проходящем на Национальной гимнастической арене соревновании участвуют представители 48 стран, что является рекордом для организованных в Азербайджане Кубков мира.

Генсек Федерации отметила, что Кубок мира, носящий лицензионный характер к летним Олимпийским играм, состоится в 2024 году.

Отметим, что проходящий на Национальной гимнастической арене Кубок мира продлится четыре дня.

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Версия на азербайджанском языке AGF-in baş katibi: “Azərbaycandakı yarışların səviyyəsi digər ölkə federasiyalarının diqqətini cəlb edir”

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