Генсек Содружества призвала участников MINEPS VII в Баку выработать практические меры для развития спорта

Инвестиции в спорт очень важны, так как они станут катализатором развития этой сферы.

Инвестиции в спорт очень важны, так как они станут катализатором развития этой сферы.

Как сообщает Report, об этом Генеральный секретарь Содружества Патрисия Скотланд заявила на министерской встрече в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII) в Баку.

"Каждый инвестированный в спорт доллар дает свою отдачу", - отметила она.

"Если многие из нас возьмут на себя соответствующие обязательства и будут их выполнять, то успех обеспечен",- добавила Патрисия Скотланд.

По ее словам, мир полон конфликтов, болезней как физических, так и психологических. Кроме того, пандемия негативно повлияла и на сферу образования. Для решения подобных проблем, а также развития спорта необходимы конкретные шаги.

"Мы должны уехать из Баку с конкретными практическими мерами",- призвала она.