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Генсек Содружества призвала участников MINEPS VII в Баку выработать практические меры для развития спорта

Генсек Содружества призвала участников MINEPS VII в Баку выработать практические меры для развития спорта Инвестиции в спорт очень важны, так как они станут катализатором развития этой сферы.
Индивидуальные
27 июня 2023 г. 16:36
Генсек Содружества призвала участников MINEPS VII в Баку выработать практические меры для развития спорта

Инвестиции в спорт очень важны, так как они станут катализатором развития этой сферы.

Как сообщает Report, об этом Генеральный секретарь Содружества Патрисия Скотланд заявила на министерской встрече в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII) в Баку.

"Каждый инвестированный в спорт доллар дает свою отдачу", - отметила она.

"Если многие из нас возьмут на себя соответствующие обязательства и будут их выполнять, то успех обеспечен",- добавила Патрисия Скотланд.

По ее словам, мир полон конфликтов, болезней как физических, так и психологических. Кроме того, пандемия негативно повлияла и на сферу образования. Для решения подобных проблем, а также развития спорта необходимы конкретные шаги.

"Мы должны уехать из Баку с конкретными практическими мерами",- призвала она.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Birliyinin Baş katibi MINEPS VII iştirakçılarını idmanın inkişafı üçün əməli tədbirlər hazırlamağa çağırıb
Версия на английском языке Commonwealth chief calls on MINEPS VII participants to work out practical step to develop sports

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