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Генсек НОК наградил отличившихся на EYOF азербайджанских спортсменов

Генсек НОК наградил отличившихся на EYOF азербайджанских спортсменов Генсек Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Азер Алиев в последний день соревнований встретился со спортсменами, принявшими участие на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF) в словацком городе Банска-Бистрица.
Индивидуальные
1 августа 2022 г. 10:05
Генсек НОК наградил отличившихся на EYOF азербайджанских спортсменов

Генсек Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Азер Алиев в последний день соревнований встретился со спортсменами, принявшими участие на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF) в словацком городе Банска-Бистрица.

Как сообщили Report в пресс-службе НОК, А.Алиев поблагодарил спортсменов за высокие результаты и вручил им награду комитета.

Азербайджан был представлен на EYOF 33 спортсменами. Из них только дзюдоисты завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали.

EYOF проводится под эгидой Международного олимпийского комитета и является первым многопрофильным мероприятием среди спортсменов 13-18 лет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMOK rəsmisi EYOF-da fərqlənmiş Azərbaycan idmançılarını mükafatlandırıb

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