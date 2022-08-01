Генсек НОК наградил отличившихся на EYOF азербайджанских спортсменов

Генсек Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Азер Алиев в последний день соревнований встретился со спортсменами, принявшими участие на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF) в словацком городе Банска-Бистрица.

Генсек Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Азер Алиев в последний день соревнований встретился со спортсменами, принявшими участие на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF) в словацком городе Банска-Бистрица.

Как сообщили Report в пресс-службе НОК, А.Алиев поблагодарил спортсменов за высокие результаты и вручил им награду комитета.

Азербайджан был представлен на EYOF 33 спортсменами. Из них только дзюдоисты завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали.

EYOF проводится под эгидой Международного олимпийского комитета и является первым многопрофильным мероприятием среди спортсменов 13-18 лет.