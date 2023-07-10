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Генсек НОК наблюдал за внеочередными президентскими выборами в Узбекистане

Генсек НОК наблюдал за внеочередными президентскими выборами в Узбекистане Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев наблюдал за внеочередными президентскими выборами в Узбекистане.
Индивидуальные
10 июля 2023 г. 14:56
Генсек НОК наблюдал за внеочередными президентскими выборами в Узбекистане

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев наблюдал за внеочередными президентскими выборами в Узбекистане.

Как сообщает Report со ссылкой на НОК, в связи с проведенными в Узбекистане внеочередными президентскими выборами на избирательных участках в Ташкенте в качестве наблюдателей побывали представители ряда спортивных структур.

Азер Алиев также побывал в Министерстве молодежной политики и спорта Узбекистана.

На встречах с министром Адхамом Икрамовым, генеральным секретарем НОК Узбекистана Ойбеком Касимовым и заместителем председателя Комитета Азизжоном Камиловым состоялся обмен мнениями по дальнейшему укреплению дружеских связей, были обсуждены новые проекты в области спорта.

Зарубежные эксперты, наблюдавшие за внеочередными президентскими выборами в Узбекистане, отметили высокий уровень организации выборов. Они выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении связей с Узбекистаном.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMOK-un baş katibi Özbəkistandakı növbədənkənar prezident seçkilərini müşahidə edib

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