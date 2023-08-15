Генсек Международной федерации спортивной стрельбы: Чемпионат в Баку - важное событие для мирового спорта

Чемпионат мира по стрельбе в Баку - важное событие не только для Азербайджана, но и для всего мирового спорта.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Международной федерации спортивной стрельбы Вилли Грилл на пресс-конференции в преддверии чемпионата мира в Баку.
Он выразил удовлетворение тем, что находится в Баку.
В.Грилл отметил, что правила проведения соревнований не изменились: "Это важно и для спортсменов. Они знают, что и как делать".
Отметим, что церемония открытия мирового первенства пройдет сегодня. Соревнования завершатся 1 сентября.