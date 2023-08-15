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Генсек Международной федерации спортивной стрельбы: Чемпионат в Баку - важное событие для мирового спорта

Генсек Международной федерации спортивной стрельбы: Чемпионат в Баку - важное событие для мирового спорта 14:03 Чемпионат мира по стрельбе в Баку - важное событие не только для Азербайджана, но и для мирового спорта.
Индивидуальные
15 августа 2023 г. 14:41
Генсек Международной федерации спортивной стрельбы: Чемпионат в Баку - важное событие для мирового спорта

Чемпионат мира по стрельбе в Баку - важное событие не только для Азербайджана, но и для всего мирового спорта.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Международной федерации спортивной стрельбы Вилли Грилл на пресс-конференции в преддверии чемпионата мира в Баку.

Он выразил удовлетворение тем, что находится в Баку.

В.Грилл отметил, что правила проведения соревнований не изменились: "Это важно и для спортсменов. Они знают, что и как делать".

Отметим, что церемония открытия мирового первенства пройдет сегодня. Соревнования завершатся 1 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Atıcılıq İdmanı Federasiyasının rəsmisi: “Bakıdakı yarış dünya idmanı üçün vacib hadisədir”

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