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Генсек ISSF: Чемпионат мира будет сложно провести на столь высоком уровне

Генсек ISSF: Чемпионат мира будет сложно провести на столь высоком уровне Чемпионат мира будет сложно провести на столь же высоком уровне, как в Баку.
Индивидуальные
31 августа 2023 г. 15:39
Генсек ISSF: Чемпионат мира будет сложно провести на столь высоком уровне

Чемпионат мира будет сложно провести на столь же высоком уровне, как в Баку.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Вилли Грилл, выступая перед журналистами после церемонии закрытия чемпионата мира по стрельбе, который проходил в Баку.

Генсек ISSF упомянул несколько примечательных моментов: "Я участвовал во многих чемпионатах мира и 9 Олимпийских играх. Азербайджан занимает первое место по уровню организации. Здесь было побито 14 мировых рекордов. До сих пор на чемпионатах мира не было такого количества рекордов. В то же время на Олимпиаде было выдано 48 лицензий, что также является большим достижением".

Вилли Грилл отметил, что церемонии открытия и закрытия, а также сами соревнования были организованы на высоком уровне: "За это я благодарен правительству Азербайджана, Федерации стрельбы Азербайджана. Это - результат командной работы".

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