Генсек Федерации зимних видов спорта Азербайджана: В наших планах - проведение чемпионата мира

Состоявшаяся в Баку Пленарная ассамблея Международной федерации лыжного альпинизма важна для Азербайджана.

Состоявшаяся в Баку Пленарная ассамблея Международной федерации лыжного альпинизма важна для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова.

Она сказала, что Федерация зимних видов спорта Азербайджана два года назад была принята в Международную федерацию лыжного альпинизма, а с этого года в стране предпринимаются важные шаги по развитию зимних видов спорта.

Генсек отметила, что в январе следующего года в Шахдаге пройдет Кубок мира по лыжному альпинизму.

"Азербайджан впервые проведет это соревнование. В наших планах также проведение чемпионата мира", - сказала она.