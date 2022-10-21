Генсек Федерации: В будущем проведение престижных соревнований планируется в Физули, Губадлы

В будущем в Физули, Губадлы и других районах Карабаха планируется проведение престижных соревнований.

В будущем в Физули, Губадлы и других районах Карабаха планируется проведение престижных соревнований.

Об этом Report сообщил генеральный секретарь Федерации гребли Азербайджана Фархад Алиев, участвующий на церемонии открытия Мингячевирской регаты.

Представитель федерации отметил, что в следующем месяце в этих регионах будут проведены проверки, в связи с чем пригласят экспертов: "Уже второй раз мы проводим подобное мероприятие. В первом соревновании участвовали пять стран. Сейчас же соревнуются до 15 команд из разных стран. Регата также включена в европейский календарь. Это соревнование проводится уже более 50 лет. Мы планируем организовать турнир и в будущем".