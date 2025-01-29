Генсек Федерации: Желаем хороших результатов фигуристам на чемпионате мира

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова отметила, что не может дать конкретных прогнозов о выступлении новичка команды Арины Калугиной на чемпионате мира, однако желает ей успехов.

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова отметила, что не может дать конкретных прогнозов о выступлении новичка команды Арины Калугиной на чемпионате мира, однако желает ей успехов.

Об этом генсек заявила Report, комментируя участие юной фигуристки на Ephesus Cup в турецком Измире.

"Это был первый международный турнир, в котором она приняла участие. Спортсменка успешно представила Азербайджан на этом соревновании и заняла третье место, обеспечив себе путевку на чемпионат мира среди юниоров. В настоящее время Калугина усиленно тренируется, чтобы добиться хорошего результата также на чемпионате мира", - сказала Бадалова.

Отметим, что Арина Калугина заняла третье место с результатом 173,64 балла в соревнованиях Ephesus Cup с участием 21 спортсмена.