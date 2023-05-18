Генсек Федерации дзюдо: Считаем достигнутые на чемпионате мира результаты неудачными

Считаем достигнутые на чемпионате мира результаты неудачными.

Считаем достигнутые на чемпионате мира результаты неудачными.

Как сообщает Report , об этом заявил генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу на встрече с журналистами.

Он сказал, что команда обладает высоким потенциалом: "Важно узнать причины неудач. Высказываются разные мнения. Возможно, высказывающие мнения даже не смотрели эти встречи".

Генсек подчеркнул, что женщинам-спортсменкам также уделяется большое внимание: "Созданные для мужчин условия создаются и для них. Двое спортсменок дебютировали на соревнованиях. Мы не ожидали медалей от девушек, считаем их нынешние выступления удовлетворительными. Они боролись до конца. Мы уверены, что женская сборная улучшит свои результаты".

Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира в столице Катара Дохе представляли 13 дзюдоистов. Сборная смогла завоевать одну бронзовую медаль.