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Генсек Федерации борьбы: Постараемся добиться исторического успеха на Олимпиаде

Генсек Федерации борьбы: Постараемся добиться исторического успеха на Олимпиаде Азербайджанские борцы постараются добиться исторического успеха на летних Олимпийских играх, которые пройдут в августе 2024 года в Париже.
Индивидуальные
30 декабря 2023 г. 17:03
Генсек Федерации борьбы: Постараемся добиться исторического успеха на Олимпиаде

Азербайджанские борцы постараются добиться исторического успеха на летних Олимпийских играх, которые пройдут в августе 2024 года в Париже.

Об этом в интервью Report заявил генсек Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) Насими Мусаев.

Представитель Федерации напомнил, что на данный момент у них три лицензии на Олимпиаду: "В следующем году мы постараемся увеличить количество наших лицензий в квалификационном турнире. Для этого сложилась благоприятная ситуация. Европейский олимпийский квалификационный турнир пройдет в Баку, а Мировой олимпийский квалификационный турнир - в Стамбуле".

Генсек отметил, что среди олимпийских видов спорта наибольшее количество медалей завоевывается в этом виде спорта.

Он выразил особую благодарность Национальному олимпийскому комитету и Министерству молодежи и спорта за поддержку.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке AGF-nin baş katibi: "Olimpiadada tarixi uğurlara imza atmağa çalışacağıq"

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