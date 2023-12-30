Генсек Федерации борьбы: Постараемся добиться исторического успеха на Олимпиаде

Азербайджанские борцы постараются добиться исторического успеха на летних Олимпийских играх, которые пройдут в августе 2024 года в Париже.

Азербайджанские борцы постараются добиться исторического успеха на летних Олимпийских играх, которые пройдут в августе 2024 года в Париже.

Об этом в интервью Report заявил генсек Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) Насими Мусаев.

Представитель Федерации напомнил, что на данный момент у них три лицензии на Олимпиаду: "В следующем году мы постараемся увеличить количество наших лицензий в квалификационном турнире. Для этого сложилась благоприятная ситуация. Европейский олимпийский квалификационный турнир пройдет в Баку, а Мировой олимпийский квалификационный турнир - в Стамбуле".

Генсек отметил, что среди олимпийских видов спорта наибольшее количество медалей завоевывается в этом виде спорта.

Он выразил особую благодарность Национальному олимпийскому комитету и Министерству молодежи и спорта за поддержку.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.