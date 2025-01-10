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Генсек федерации: Азербайджан подал заявку на проведение чемпионата Европы 2026 года

Генсек федерации: Азербайджан подал заявку на проведение чемпионата Европы 2026 года Азербайджан подал заявку на проведение чемпионата Европы по лыжному альпинизму в 2026 году.
Индивидуальные
10 января 2025 г. 13:56
Генсек федерации: Азербайджан подал заявку на проведение чемпионата Европы 2026 года

Азербайджан подал заявку на проведение чемпионата Европы по лыжному альпинизму в 2026 году.

Об этом в заявлении северному бюро Report сказала генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова на церемонии открытия этапа Кубка мира по лыжному альпинизму в "Шахдаге".

Бадалова отметила, что проведение этапа Кубка мира в "Шахдаге" является значимым событием для страны.

"В соревнованиях участвуют 108 спортсменов из 26 стран, включая представителей Казахстана и Катара, которые дебютируют в этом турнире. Азербайджан также нацелен на проведение чемпионата мира в 2027 году", - отметила она.

Кубок мира является одним из квалификационных этапов к зимним Олимпийским играм 2026 года. Стартовавшие сегодня соревнования завершатся 13 января и проходят при поддержке Министерства молодежи и спорта, Международной федерации лыжного альпинизма, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Туристического центра "Шахдаг".

В турнире Азербайджан представляют Назрин Гарибова и Сеид Садраддинов.

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Версия на азербайджанском языке Federasiya rəsmisi: "Avropa çempionatının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi üçün müraciət etmişik"

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