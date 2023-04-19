Генеральный советник НОК участвует во встрече глав миссий EYOF

Главный советник отдела спорта Национального олимпийского комитета (НОК) Вагиф Алиев принимает участие во встрече руководителей миссий Летнего юношеского олимпийского фестиваля (EYOF), проходящего в Мариборе, Словения.
Как сообщили Report в пресс-службе НОК, участники, обсудившие процесс подготовки к фестивалю, ознакомились с местами, где пройдут соревнования, а также деревней спортсменов.
В ходе встречи, где обсуждались и другие организационные вопросы, были уточнены вопросы, связанные с размещением спортсменов и созданными условиями.