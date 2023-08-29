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Эмин Джафаров: Гости отмечают высочайший уровень проведения чемпионата мира в Баку

Эмин Джафаров: Гости отмечают высочайший уровень проведения чемпионата мира в Баку ”Гости, приехавшие в Баку, отметили высочайший уровень проведения чемпионата мира".
Индивидуальные
29 августа 2023 г. 15:36
Эмин Джафаров: Гости отмечают высочайший уровень проведения чемпионата мира в Баку

”Гости, приехавшие в Баку, отмечают высочайший уровень проведения чемпионата мира".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь Федерации стрельбы Азербайджана Эмин Джафаров.

Он отметил, что завершающийся мундиаль был организован на высоком уровне: “Это крупнейшее спортивное мероприятие по стрельбе, проведенное в Азербайджане. В нем принимают участие 1239 спортсменов из 101 страны. До сих пор такой статистики зафиксировано не было, это рекордный показатель. Покидающие Баку спортсмены пишут благодарственные сообщения как на адрес нашей электронной почты, так и в личные сообщения. Это очень приятно для нас. Теперь мы можем с гордостью говорить о том, что организовали соревнования на более высоком уровне, чем чемпионат мира в Южной Корее пять лет назад. Об этом говорят участники, а не мы. Для нас это очень приятно".

Эмин Джафаров высоко оценил результаты азербайджанских спортсменов: “Эти соревнования были для нас успешными, мы завоевали три медали. Последнюю золотую медаль на чемпионатах мира Земфира Мефтахетдинова завоевала на соревнованиях в Каире в 2001 году. С той поры у нас “золота” в этом виде спорта не было. На последнем мундиале мы завоевали две медали, одну серебряную и одну бронзовую. В этом году мы увеличили их число до трех. Надеемся, что в следующем соревновании у нас будет больше медалей. Учитывая, что у нас две медали на молодежном чемпионате мира, общее количество медалей, завоеванных нашей сборной на мундиалях по стрельбе, составляет 5. Для нас это очень хороший результат".

Генеральный секретарь добавил, что на чемпионате мира было зафиксировано большое количество рекордов: “Было повторено 13 мировых рекордов. Эти показатели регистрировались как в пулевой, так и в стендовой стрельбе. Китайский спортсмен вписал свое имя в историю, побив рекорд - 39 из 40 попыток в соревнованиях по быстрой стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров. Я думаю, что этот рекорд будет невозможно побить в течение еще долгого времени. Потому что в финале очень сложно точно выполнить все 40 выстрелов. Этот показатель, вероятно, еще долго останется в истории”.

Отметим, что в последние дни чемпионата мира пройдут соревнования по неолимпийским видам спорта.

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Версия на азербайджанском языке AAF-nin baş katibi: “Qonaqlar hələ bu səviyyədə dünya çempionatı təşkil edilmədiyini dedilər”

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