Генеральный секретарь FIBA Бауманн скончался на 52-м году жизни

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) и глава Глобальной ассоциации международных спортивных федераций (ранее - организация "СпортАккорд") швейцарец Патрик Бауманн скончался в Буэнос-Айресе на 52-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе FIBA.

"В субботу во время юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе генеральный секретарь FIBA Патрик Бауманн скончался. Причиной смерти стал сердечный приступ, несмотря на оказанную ему срочную медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Летние юношеские Олимпийские игры проходят с 6 по 18 октября в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Отметим, что накануне азербайджанский борец Шахана Назарова (43 кг) стала бронзовым призером.