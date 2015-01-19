Генеральный менеджер "Baku Fires": Мы вернемся из Венесуэлы с тем результатом, который ожидаем

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "К нам приехали гости из Баку, чтобы следить за соревнованием. Один из них пошутил, скажите Абдулгадиру пусть совершит нокаут, я сниму его в этот момент. Буквально через 5 секунд наш боксер уложил соперника". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный менеджер клуба "Baku Fires" Ризван Гянджиев.

Генеральный менеджер рассказал об очередной встрече после поединка с итальянской командой "Italia Thunder" в 5-м сезоне Всемирной серии бокса (WSB). Р.Гянджиев заявил, что 2-я встреча состоится с клубом Венесуэлы. Он сказал, что они не обладают обширной информацией о сопернике.

Говоря о разрешении выступать в WSB боксерам, которые не провели более 20 боев на профессиональном ринге AIBA, Р.Гянджиев отметил, что и в составе венесуэльской команды будут такие профессиональные боксеры: "У них есть сильный спортсмен в весе 69 кг. Он был призером чемпионата мира. 20 января мы отправимся в Каракас. С собой везем сильную команду. За нас выступят Эльвин Мямишзаде в весе 52 кг, Альберт Салимов в весе 60 кг, Евгений Ромашкевич в весе 69 кг, Солтан Мигитинов в весе 81 кг и Арсланбек Махмудов в супертяжелом весе. Надеюсь, что они оправдают наше доверие и мы вернемся из Венесуэлы с тем результатом, который ожидаем".

Отметим, что очередной бой "Baku Fires" проведет 24 января против клуба "Caciques Venezuela".