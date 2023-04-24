Гендиректор Baku City Circuit: наша цель — подарить каждому незабываемые впечатления

Наша главная цель - подарить каждому незабываемые впечатления.

Наша главная цель - подарить каждому незабываемые впечатления.

Как передает Report , об этом заявил генеральный директор операционной компании Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев.

Он отметил, что рад сообщить новость, что все билеты на трибуны распроданы за несколько дней до начала Гран-при Азербайджана.

"В этом году мы нацелены сделать гонку еще более запоминающейся, приняв рекордное количество болельщиков по сравнению с предыдущими годами. Будучи Baku City Circuit, мы полностью готовы к этому соревнованию и с нетерпением ждем встречи со всеми болельщиками на выходных", - добавил М.Фарзуллаев.

Отметим, что Гран-При Азербайджана Формулы-1, будучи одной из самых любимых болельщиками городских гонок, обещает море адреналина и веселье как на трассе, так и за её пределами. В Баку пройдёт первая спринтерская гонка текущего сезона, а любители автоспорта смогут насладиться концертами известных мировых звёзд DJ Don Diablo и Hardwell.

Спортивное мероприятие пройдет 28-30 апреля.