О нас

Гендиректор Baku City Circuit: наша цель — подарить каждому незабываемые впечатления

Гендиректор Baku City Circuit: наша цель — подарить каждому незабываемые впечатления Наша главная цель - подарить каждому незабываемые впечатления.
Индивидуальные
24 апреля 2023 г. 21:37
Гендиректор Baku City Circuit: наша цель — подарить каждому незабываемые впечатления

Наша главная цель - подарить каждому незабываемые впечатления.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор операционной компании Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев.

Он отметил, что рад сообщить новость, что все билеты на трибуны распроданы за несколько дней до начала Гран-при Азербайджана.

"В этом году мы нацелены сделать гонку еще более запоминающейся, приняв рекордное количество болельщиков по сравнению с предыдущими годами. Будучи Baku City Circuit, мы полностью готовы к этому соревнованию и с нетерпением ждем встречи со всеми болельщиками на выходных", - добавил М.Фарзуллаев.

Отметим, что Гран-При Азербайджана Формулы-1, будучи одной из самых любимых болельщиками городских гонок, обещает море адреналина и веселье как на трассе, так и за её пределами. В Баку пройдёт первая спринтерская гонка текущего сезона, а любители автоспорта смогут насладиться концертами известных мировых звёзд DJ Don Diablo и Hardwell.

Спортивное мероприятие пройдет 28-30 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maqsud Fərzullayev: “Məqsədimiz hər kəsə unudulmaz bir təcrübə yaşatmaqdır”

Самое важное

Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
24 апреля 2023 г. 14:15
МИД Азербайджана ответил Франции
МИД Азербайджана ответил Франции
24 апреля 2023 г. 13:15
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
24 апреля 2023 г. 11:18
МИД: Создание механизма пограничного контроля на Лачынской дороге обеспечит прозрачность дорожного движения
МИД: Создание механизма пограничного контроля на Лачынской дороге обеспечит прозрачность дорожного движения
23 апреля 2023 г. 15:55
На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска
На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска
23 апреля 2023 г. 14:48
Президент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
20 апреля 2023 г. 16:20
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
19 апреля 2023 г. 22:24
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
19 апреля 2023 г. 21:41
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
19 апреля 2023 г. 20:07
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
19 апреля 2023 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi