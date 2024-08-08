Гашим Магомедов: Несколько месяцев назад я уже побеждал корейского спортсмена

Серебряный призер парижской Олимпиады в тхэквондо Гашим Магомедов заявил, что несколько месяцев назад уже побеждал на международном турнире корейского спортсмена, которому он уступил в финале Игр.

Серебряный призер парижской Олимпиады в тхэквондо Гашим Магомедов заявил, что несколько месяцев назад уже побеждал на международном турнире корейского спортсмена, которому он уступил в финале Игр.

Как передает из французской столицы корреспондент Report , азербайджанский тхэквондист поделился своими впечатлениями после завоеванного серебра на Олимпийских играх.

Он выразил благодарность президенту Ильхаму Алиева, руководству Федерации тхэквондо Азербайджана и тренерам.

"Я в Азербайджане уже 10 лет. Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание укреплению, обновлению спортивной инфраструктуры и развитию этой сферы. Мы видим большое развитие в спорте из года в год. Я благодарен всему азербайджанскому народу, каждому, кто болел за меня и поддерживал на трибунах, по телевизору".

Гашим Магомедов также прокомментировал свое поражение в финале.

"Несколько месяцев назад я уже встречался с корейским спортсменом на турнире и победил его в финале. В сегодняшнем бою я чувствовал себя очень хорошо. Я был уверен, что смогу победить всех на татами и вернуться на Родину с золотой медалью. Но, к сожалению, полученная травма не позволила этому случиться. Главный врач сообщил, что есть вероятность перелома. Сейчас мы отправимся в больницу на обследование", - добавил Гашим Магомедов.