Гарри Каспаров признан виновным в нарушении морального кодекса ФИДЕ

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и бывший генеральный секретарь Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Игнатиус Леонг признаны виновными в нарушении морального кодекса организации. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ФИДЕ.

Такое решение было принято во время конгресса ФИДЕ, который проходит в Абу-Даби. Комиссия по этике в ближайшее время может лишить Каспарова и Леонга права посещать официальные мероприятия ФИДЕ, а также вынести денежный штраф.

Комиссия по этике признала Каспарова и Леонга виновными в нарушении пункта 2.1 морального кодекса ФИДЕ.

Перед прошлогодними выборами президента ФИДЕ Каспаров, который претендовал на этот пост, и тогдашний генеральный секретарь ФИДЕ Леонг заключили договор. Согласно ему, Каспаров заплатил Леонгу 500 тыс. долларов за то, чтобы Сингапур проголосовал за него на выборах главы ФИДЕ.

Согласно договору Леонг обязался обеспечить Каспарову на выборах 10 плюс 1 голос федераций азиатского региона.

В итоге Каспаров эти выборы проиграл, на пост главы ФИДЕ был переизбран Кирсан Илюмжинов.