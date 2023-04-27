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Гамзе Алтун: Горжусь тем, что посвятила Азербайджану медаль, завоеванную в Ереване

Гамзе Алтун: Горжусь тем, что посвятила Азербайджану медаль, завоеванную в Ереване "Я очень горжусь тем, что завоевала медаль и посвятила ее Азербайджану".
Индивидуальные
27 апреля 2023 г. 18:37
Гамзе Алтун: Горжусь тем, что посвятила Азербайджану медаль, завоеванную в Ереване

Я очень горжусь тем, что завоевала медаль и посвятила ее Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявила серебряный призер чемпионата Европы в столице Армении Ереване Гамзе Алтун.

20-летняя спортсменка отметила, что очень рада находиться в Азербайджане: "Благодарю президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву за приглашение. Я также благодарна президенту Федерации тяжелой атлетики Турции Талату Унлю".

Отметим, что чемпионы Европы Нурай Гюнгер, Джансу Бекташ, Юсуф Фехми Гендж, серебряный призер чемпионата Европы Гамзе Алтун и президент Федерации тяжелой атлетики Турции Талат Унлю прибыли в Баку по приглашению президента Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Qamze Altun: "İrəvanda qazandığım medalı Azərbaycana həsr etdiyim üçün qürurluyam"

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