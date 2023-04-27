Гамзе Алтун: Горжусь тем, что посвятила Азербайджану медаль, завоеванную в Ереване

"Я очень горжусь тем, что завоевала медаль и посвятила ее Азербайджану".

Я очень горжусь тем, что завоевала медаль и посвятила ее Азербайджану.

Как сообщает Report , об этом заявила серебряный призер чемпионата Европы в столице Армении Ереване Гамзе Алтун.

20-летняя спортсменка отметила, что очень рада находиться в Азербайджане: "Благодарю президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву за приглашение. Я также благодарна президенту Федерации тяжелой атлетики Турции Талату Унлю".

Отметим, что чемпионы Европы Нурай Гюнгер, Джансу Бекташ, Юсуф Фехми Гендж, серебряный призер чемпионата Европы Гамзе Алтун и президент Федерации тяжелой атлетики Турции Талат Унлю прибыли в Баку по приглашению президента Ильхама Алиева.