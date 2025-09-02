Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях в августе, и их тренерами.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, встреча состоялась в Бакинском молодежном центре (БМЦ).

Гаибов высоко оценил достижения спортсменов на международной арене и подчеркнул, что в течение месяца государственный гимн Азербайджана прозвучал в 8 странах. Министр поздравил спортсменов и тренеров с завоеванием 25 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых медалей за этот период.

На встрече спортсмены также рассказали о соревнованиях, в которых приняли участие, и их результатах.