    • 02 сентября, 2025
    • 16:51
    Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях

    Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях в августе, и их тренерами.

    Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, встреча состоялась в Бакинском молодежном центре (БМЦ).

    Гаибов высоко оценил достижения спортсменов на международной арене и подчеркнул, что в течение месяца государственный гимн Азербайджана прозвучал в 8 странах. Министр поздравил спортсменов и тренеров с завоеванием 25 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых медалей за этот период.

    На встрече спортсмены также рассказали о соревнованиях, в которых приняли участие, и их результатах.

