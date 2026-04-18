Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Гаджи Керимов, Роман Керимов и еще трое азербайджанских борцов поднялись на пьедестал турнира "Чемпионы"

    Индивидуальные
    • 18 апреля, 2026
    • 22:12
    Гаджи Керимов, Роман Керимов и еще трое азербайджанских борцов поднялись на пьедестал турнира Чемпионы

    В первый день турнира "Чемпионы" среди спортсменов возрастной группы U-20, проходящего в турецкой Анталье, пять азербайджанских борцов поднялись на пьедестал почета.

    Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, в соревнованиях по вольной борьбе Гаджи Керимов (70 кг), одержав победы во всех схватках, стал чемпионом. Мухаммад Исмаилов (57 кг) завоевал бронзовую медаль.

    В турнире по греко-римской борьбе Роман Керимов (67 кг), не оставив шансов соперникам, поднялся на высшую ступень пьедестала. Выступавший в той же весовой категории Мурад Алиев стал бронзовым призером. Джавидан Нехматов (77 кг) завершил турнир с серебряной медалью.

    Анталья Азербайджанские борцы Гаджи Керимов Роман Керимов
    Azərbaycanın 5 güləşçisi "Çempionlar" turnirinin ilk günündə medal qazanıb

    Последние новости

    Внешняя политика
    Внешняя политика
    Другие страны
    Внешняя политика
    Другие страны
    Фото

    Армия
    В регионе
    Другие страны
    Футбол
    Лента новостей