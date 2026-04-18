Гаджи Керимов, Роман Керимов и еще трое азербайджанских борцов поднялись на пьедестал турнира "Чемпионы"
Индивидуальные
- 18 апреля, 2026
- 22:12
В первый день турнира "Чемпионы" среди спортсменов возрастной группы U-20, проходящего в турецкой Анталье, пять азербайджанских борцов поднялись на пьедестал почета.
Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, в соревнованиях по вольной борьбе Гаджи Керимов (70 кг), одержав победы во всех схватках, стал чемпионом. Мухаммад Исмаилов (57 кг) завоевал бронзовую медаль.
В турнире по греко-римской борьбе Роман Керимов (67 кг), не оставив шансов соперникам, поднялся на высшую ступень пьедестала. Выступавший в той же весовой категории Мурад Алиев стал бронзовым призером. Джавидан Нехматов (77 кг) завершил турнир с серебряной медалью.
