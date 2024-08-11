Гаджи Алиев завершил свою карьеру

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг) завершил свою карьеру.

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг) завершил свою карьеру.

Как сообщает Report, об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети.

"Дорогой народ, я долгие годы приносил много побед, и каждый раз для меня было большой честью поднимать наш флаг на вершины и исполнять наш гимн. Мои победы — это не только мои личные достижения, но и победы азербайджанского народа. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня по сей день", - говорится в публикации.

Напомним, что 33-летний борец трижды становился чемпионом мира и четырежды чемпионом Европы. Г.Алиев также является обладателем серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр в Париже.