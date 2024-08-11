Гаджи Алиев завершил свою карьеру

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг) завершил свою карьеру.
Как сообщает Report, об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети.
"Дорогой народ, я долгие годы приносил много побед, и каждый раз для меня было большой честью поднимать наш флаг на вершины и исполнять наш гимн. Мои победы — это не только мои личные достижения, но и победы азербайджанского народа. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня по сей день", - говорится в публикации.
Напомним, что 33-летний борец трижды становился чемпионом мира и четырежды чемпионом Европы. Г.Алиев также является обладателем серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр в Париже.