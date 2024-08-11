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Гаджи Алиев завершил свою карьеру

Гаджи Алиев завершил свою карьеру Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг) завершил свою карьеру.
Индивидуальные
11 августа 2024 г. 20:29
Гаджи Алиев завершил свою карьеру

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг) завершил свою карьеру.

Как сообщает Report, об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети.

"Дорогой народ, я долгие годы приносил много побед, и каждый раз для меня было большой честью поднимать наш флаг на вершины и исполнять наш гимн. Мои победы — это не только мои личные достижения, но и победы азербайджанского народа. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня по сей день", - говорится в публикации.

Напомним, что 33-летний борец трижды становился чемпионом мира и четырежды чемпионом Европы. Г.Алиев также является обладателем серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр в Париже.

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Версия на азербайджанском языке Hacı Əliyev karyerasını başa vurub

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