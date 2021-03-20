Гаджи Алиев: Я тяжело переживаю поражение

Мое участие в турнире было под вопросом

"Я рад тому, что получил лицензию на летние Олимпийские игры в Токио. Действительно, для меня было очень важно выйти в финал в этом соревновании, и мне это удалось. Я хотел бы поблагодарить всех моих тренеров и федерацию".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев, комментируя свое выступление в квалификационном турнире в Будапеште.

Трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы заявил, что не был полностью готов к участию в турнире: "За два месяца до соревнований мне сделали операцию на глаз, операция была тяжелой, в связи с чем мое участие в турнире было под вопросом. Тем не менее, я принял участие в турнире и сделал то, что было необходимо".

Гаджи Алиев коснулся и своего поражения в финале в поединке с армянским спортсменом Вазгеном Теваняном: "Это поражение огорчило всех, но более остальных - меня. Дай Бог сил и терпения", - отметил азербайджанский атлет.