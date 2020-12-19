Гаджи Алиев: Я победил соперника, которому в прошлом году уступил по вине судей

Интервью Report с азербайджанским борцом вольного стиля, трехкратным чемпионом Европы и мира Гаджи Алиевым.

Интервью Report с азербайджанским борцом вольного стиля, трехкратным чемпионом Европы и мира Гаджи Алиевым.

- Вы стали бронзовым призером завершившегося вчера Кубка мира в Белграде. Поделитесь впечатлениями...

- Моей целью было хорошо выступить и не важно какого достоинства завоеванная медаль – золотая, серебряная или бронзовая.

- Первым вашим соперником в турнире стал Гаджимурад Рашидов. Все ждали этот поединок. Интерес подогревала ваша прошлогодняя встреча в Астане, завершившаяся скандалом. С какими чувствами вы шли на поединок?

- Разумеется, меня одолевали смутные чувства. Но суть не в этом. Главное, я победил чемпиона мира из России. В прошлом году я уступил ему по вине судей. А в этот раз легко победил, управившись всего за минуту.

- К сожалению, взять золото не удалось, как вы объясняете это обстоятельство?

- Как известно, долгое время соревнование не проводились. Отсутствовали и учебно-тренировочные сборы. Всему виной пандемия коронавируса. Вот уже год, как я не выхожу на татами. На мой взгляд, завоевание бронзовой медали после такого простоя – хороший результат.

- Федерация борьбы Азербайджана заявила, что вы вышли на бой за бронзовую медаль в травмированном состоянии...

- Да, так и было. Я получил травму в четверьтфинале. На полуфинальную встречу я вышел с двумя трещинами на ребрах. Несмотря на поражение, выступил я хорошо. А до встречи за бронзовую медаль мне вкололи два обезболивающих в ребра, но боль все равно не утихла. Все видели, как я корчился от боли в поединке.

- Вас не было на церемонии награждения. Вы расстроились из-за медали, или помешала травма?

- Разумеется, всему виной травма. После поединка я был тут же госпитализирован. Прошел обследование. Рад, что не остался без медали. Постараюсь хорошо подготовиться к Олимпиаде и показать достойный результат.