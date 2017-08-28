Гаджи Алиев: Я хочу стать олимпийским чемпионом

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "Эта победа не только мой труд, но и труд всей сборной команды".

Как сообщает Report, об этом сказал завоевавший золотую медаль в столице Франции Париже и ставший обладателем имени первого в истории вольной борьбы Азербайджана трехкратного чемпиона мира Гаджи Алиев.

26-летний спортсмен отметил, что на очередных соревнованиях будет выступать в весовой категории не 61 кг, а 65 кг: "Результатом заботы господина президента о спортсменах является то, что у меня сегодня есть достижения. Я выражаю благодарность каждому из тренеров сборной команды, личным тренерам. Это не только моя победа, но и победа всего азербайджанского народа. В нашей команде медалей было мало. Я хотел, чтобы в нашей команде была золотая медаль, хотел как написать для себя историю, так и создать немного энтузиазма в нашей команде. Слава Богу, мне удалось это сделать. Я очень рад, что в третий раз заслужил эту победу. Я хочу стать олимпийским чемпионом. Но впереди еще чемпионаты мира и Европы. Пока я в спорте, буду делать все возможное для достижения больших успехов".

Отметим, что Гаджи Алиев - бронзовый призёр Летних Олимпийских Игр Рио-де-Жанейро 2016 года.