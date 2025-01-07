О нас

Гаджи Алиев провел мастер-класс в борцовском клубе в Баку

Гаджи Алиев провел мастер-класс в борцовском клубе в Баку Азербайджанский борец вольного стиля, двукратный олимпийский призер, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев провел мастер-класс в борцовском клубе Azsport в Баку.
Индивидуальные
7 января 2025 г. 18:31
Гаджи Алиев провел мастер-класс в борцовском клубе в Баку

Азербайджанский борец вольного стиля, двукратный олимпийский призер, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев провел мастер-класс в борцовском клубе Azsport в Баку.

Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана (AGF).

Г.Алиев, завершивший карьеру после Олимпиады в Париже, продемонстрировал участникам клуба выполнение различных приемов и дал свои рекомендации. На мероприятии присутствовал координатор по регионам AGF Эльфаг Сафаров.

Клуб Azsport, основанный в 2022 году, в прошлом году расширил свою деятельность при поддержке AGF. В клубе, расположенном в поселке Биляджари, проводятся бесплатные тренировки по вольной борьбе. В настоящее время около 70 подростков и юношей тренируются в данном клубе под наставничеством тренеров Орхана Керимова, Азера Исаева и Ибрагима Гадиева.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоHacı Əliyev Azərbaycanda yeni yaradılan güləş klubunda "ustad dərsi" keçib

Экслюзивные новости

Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi