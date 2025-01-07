Гаджи Алиев провел мастер-класс в борцовском клубе в Баку

Азербайджанский борец вольного стиля, двукратный олимпийский призер, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев провел мастер-класс в борцовском клубе Azsport в Баку.

Азербайджанский борец вольного стиля, двукратный олимпийский призер, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев провел мастер-класс в борцовском клубе Azsport в Баку.

Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана (AGF).

Г.Алиев, завершивший карьеру после Олимпиады в Париже, продемонстрировал участникам клуба выполнение различных приемов и дал свои рекомендации. На мероприятии присутствовал координатор по регионам AGF Эльфаг Сафаров.

Клуб Azsport, основанный в 2022 году, в прошлом году расширил свою деятельность при поддержке AGF. В клубе, расположенном в поселке Биляджари, проводятся бесплатные тренировки по вольной борьбе. В настоящее время около 70 подростков и юношей тренируются в данном клубе под наставничеством тренеров Орхана Керимова, Азера Исаева и Ибрагима Гадиева.