Гаджи Алиев: Посвящаю свою победу президенту Ильхаму Алиеву

"Господин президент и в этот раз не оставил спортсменов одних, пришел и встретился с нами. Поэтому я посвящаю свою победу президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой".

"Господин президент и в этот раз не оставил спортсменов одних, пришел и встретился с нами. Поэтому я посвящаю свою победу президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой".

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, об этом заявил азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев, завоевавший на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья золотую медаль.

Спортсмен, поднявшийся на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 65 кг сказал, что Исламиада является одним из самых сильных соревнований.

По словам трехкратного чемпиона Европы и трехкратного чемпиона мира, его главная цель - добиться успеха на летних Олимпийских играх 2024 года в столице Франции Париже.