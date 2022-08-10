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Гаджи Алиев: Посвящаю свою победу президенту Ильхаму Алиеву

Гаджи Алиев: Посвящаю свою победу президенту Ильхаму Алиеву "Господин президент и в этот раз не оставил спортсменов одних, пришел и встретился с нами. Поэтому я посвящаю свою победу президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой".
Индивидуальные
10 августа 2022 г. 20:33
Гаджи Алиев: Посвящаю свою победу президенту Ильхаму Алиеву

"Господин президент и в этот раз не оставил спортсменов одних, пришел и встретился с нами. Поэтому я посвящаю свою победу президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой".

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, об этом заявил азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев, завоевавший на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья золотую медаль.

Спортсмен, поднявшийся на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 65 кг сказал, что Исламиада является одним из самых сильных соревнований.

По словам трехкратного чемпиона Европы и трехкратного чемпиона мира, его главная цель - добиться успеха на летних Олимпийских играх 2024 года в столице Франции Париже.

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Версия на азербайджанском языке Hacı Əliyev: "Qələbəmi Prezident İlham Əliyevə həsr edirəm"

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