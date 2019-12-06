Гаджи Алиев отказался от участия в предстоящем Чемпионате Европы

Азербайджанский борец-вольник Гаджи Алиев не примет участие в Чемпионате Европы 2020 года.

Об этом Report заявил сам 28-летний спортсмен. Свое решение трехкратный чемпион Европы и мира в весовой категории 65 кг объяснил подготовкой к лицензионному турниру к летним Олимпийским играм в Токио.

"Полагаю, тренеры дадут шанс выступить на Чемпионате Европы Турану Байрамову или Али Рагимзаде. Моя цель – принять участие в лицензионном турнире и получить путевку на олимпиаду".

Отметим, что Чемпионат Европы состоится в Риме 10-16 февраля. Европейский квалификационный раунд пройдет 19-22 марта в Будапеште, а путевки на Чемпионат мира будут разыгрываться с 30 апреля по 3 мая в Софии.