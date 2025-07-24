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Гаджи Алиев: Новый центр в Физули принесет большую пользу развитию борьбы в Азербайджане

Гаджи Алиев: Новый центр в Физули принесет большую пользу развитию борьбы в Азербайджане Открытие нового центра в Физули принесет большую пользу развитию борьбы в Азербайджане.
Индивидуальные
24 июля 2025 г. 16:29
Гаджи Алиев: Новый центр в Физули принесет большую пользу развитию борьбы в Азербайджане

Открытие нового центра в Физули принесет большую пользу развитию борьбы в Азербайджане.

Об этом Report заявил чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Гаджи Алиев.

Он отметил, что принял участие в церемонии открытия центра, состоявшейся накануне в городе Физули.

"Благодарю Федерацию борьбы Азербайджана за внимание к юным спортсменам, живущим в районах и селах. На открытии в глазах детей и тренеров читалась искренняя радость. Это приятно, ведь борьба очень любима в регионах. Как бывший спортсмен, я считаю своим долгом поддерживать молодежь. Такие залы принесут большую пользу развитию борьбы в Азербайджане. Уверен, что благодаря этим центрам в регионах будут воспитываться будущие призеры чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Рад быть свидетелем этого исторического события", - сказал Алиев.

Он отметил, что в новом спортивном центре в Физули под руководством опытного тренера Вусала Эминова занимаются вольной борьбой 70 юных спортсменов.

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Версия на азербайджанском языке Hacı Əliyev: "Füzulidə açılan yeni mərkəz Azərbaycan güləşinə çox faydalı olacaq"

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