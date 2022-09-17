Гаджи Алиев начинает борьбу на чемпионате мира в Белграде

Трое азербайджанских борцов вольного стиля начнут сегодня борьбу на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Трое азербайджанских борцов вольного стиля начнут сегодня борьбу на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 61 кг Ислам Базарганов в 1/8 финала встретится с победителем пары Реза Ахмадали Атреганарчи (Иран) / Бешир Алили (Северная Македония).

Выступающий в весовой категории до 65 кг трехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев встретится в том же раунде с победителем пары Бека Ломтадзе (Грузия) / Агустин Дестрибатс (Аргентина), а Магомедхан Магомедов в весовой категории до 97 кг встретится с победителем пары Нишан Рандхава (Канада) / Эрик Тиле (Германия).