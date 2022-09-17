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Гаджи Алиев начинает борьбу на чемпионате мира в Белграде

Гаджи Алиев начинает борьбу на чемпионате мира в Белграде Трое азербайджанских борцов вольного стиля начнут сегодня борьбу на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
17 сентября 2022 г. 09:30
Гаджи Алиев начинает борьбу на чемпионате мира в Белграде

Трое азербайджанских борцов вольного стиля начнут сегодня борьбу на чемпионате мира в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 61 кг Ислам Базарганов в 1/8 финала встретится с победителем пары Реза Ахмадали Атреганарчи (Иран) / Бешир Алили (Северная Македония).

Выступающий в весовой категории до 65 кг трехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев встретится в том же раунде с победителем пары Бека Ломтадзе (Грузия) / Агустин Дестрибатс (Аргентина), а Магомедхан Магомедов в весовой категории до 97 кг встретится с победителем пары Нишан Рандхава (Канада) / Эрик Тиле (Германия).

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Hacı Əliyev bu gün mübarizəyə başlayır

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