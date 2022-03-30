Гаджи Алиев: Это не конец, моя цель - Олимпиада в Париже

Это еще не конец. Цель - летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Это еще не конец. Цель - летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев, говоря о своем выступлении на чемпионате Европы в столице Венгрии, Будапеште.

31-летний борец, завоевавший серебряную медаль в весовой категории 65 кг, прокомментировал финальную встречу с представителем Венгрии Исмаилом Мусукаевым: "Трудно объяснить, что произошло. Вы никогда не знаете, сколько очков вы заработаете. Мысленно я был готов к встрече. Даже если ты постоянно настроен на победу, ты не можешь знать, что тебя ждет".

Гаджи Алиев также является трехкратным чемпионом мира и двукратным олимпийским призером.