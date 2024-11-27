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Габиль Мехтиев: В Нахчыване для развития шахмат будет проведена соответствующая работа

Габиль Мехтиев: В Нахчыване для развития шахмат будет проведена соответствующая работа Федерация шахмат Азербайджана проведет соответствующую работу для дальнейшего развития шахмат в Нахчыване.
Индивидуальные
27 ноября 2024 г. 12:29
Габиль Мехтиев: В Нахчыване для развития шахмат будет проведена соответствующая работа

Федерация шахмат Азербайджана проведет соответствующую работу для дальнейшего развития шахмат в Нахчыване.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы Министерства молодежи и спорта Габиль Мехтиев, комментируя прекращение деятельности Шахматной федерации Нахчыванской Автономной Республики (АР).

"В стране действует Федерация шахмат Азербайджана, аккредитованная Министерством молодежи и спорта. Данная федерация в Нахчыване, как и в других регионах страны, и в дальнейшем будет проводить соответствующую работу для развития шахмат", - подчеркнул представитель министерства.

Напомним, что 26 ноября Федерация шахмат Нахчыванской АР объявила о прекращении своей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: "Naxçıvanda şahmatın davamlı inkişafı üçün müvafiq işlər görüləcək"

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