О нас

Футболист ПСЖ получит освобождение от службы в армии за победу в соревнованиях

Футболист ПСЖ получит освобождение от службы в армии за победу в соревнованиях Полузащитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Ли Кан Ин получит освобождение от службы в арии из-за победы на Азиатских играх U23.
Индивидуальные
8 октября 2023 г. 03:22
Футболист ПСЖ получит освобождение от службы в армии за победу в соревнованиях

Полузащитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Ли Кан Ин получит освобождение от службы в арии из-за победы на Азиатских играх U23.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, в субботу молодежная сборная Южной Кореи одержала победу над Японией в финале Азиатских игр со счетом 2:1. Согласно законодательству Южной Кореи, все игроки сборной команды должны получить освобождение от армии.

В текущем сезоне Лиги 1 кореец сыграл в двух матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

В минувшем сезоне Ли Кан Ин принял участие в 39 встречах во всех турнирах, в которых ему удалось забить шесть мячей и сделать шесть голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет €22 млн. Футболист ранее также выступал за "Валенсию". В составе национальной команды Южной Кореи 22-летний игрок принял участие в четырех матчах на чемпионате мира в Катаре, отметившись одной результативной передачей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “PSJ”nin futbolçusu yarışda qalib gəldiyi üçün hərbi xidmətdən azad olunacaq

Самое важное

Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
8 октября 2023 г. 00:09
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
7 октября 2023 г. 22:46
В Тертере два человека подорвались на минах, ведется расследование
В Тертере два человека подорвались на минах, ведется расследование
6 октября 2023 г. 21:54
Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и градостроительства Ирана
Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и градостроительства Ирана
6 октября 2023 г. 20:57
МИД Азербайджана призвал председателя ОБСЕ соблюдать мандат и воздержаться от предвзятых заявлений
МИД Азербайджана призвал председателя ОБСЕ соблюдать мандат и воздержаться от предвзятых заявлений
6 октября 2023 г. 19:15
Президент: Именно так называемый режим вынудил армянское население Карабаха переехать в Армению
Президент: Именно так называемый режим вынудил армянское население Карабаха переехать в Армению
6 октября 2023 г. 17:24
Миссия ООН вновь посетит Карабах в ближайшие дни
Миссия ООН вновь посетит Карабах в ближайшие дни
6 октября 2023 г. 16:06
Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
6 октября 2023 г. 13:18
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
6 октября 2023 г. 13:15
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
5 октября 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi