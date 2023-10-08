Футболист ПСЖ получит освобождение от службы в армии за победу в соревнованиях

Полузащитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Ли Кан Ин получит освобождение от службы в арии из-за победы на Азиатских играх U23.

Полузащитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Ли Кан Ин получит освобождение от службы в арии из-за победы на Азиатских играх U23.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, в субботу молодежная сборная Южной Кореи одержала победу над Японией в финале Азиатских игр со счетом 2:1. Согласно законодательству Южной Кореи, все игроки сборной команды должны получить освобождение от армии.

В текущем сезоне Лиги 1 кореец сыграл в двух матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

В минувшем сезоне Ли Кан Ин принял участие в 39 встречах во всех турнирах, в которых ему удалось забить шесть мячей и сделать шесть голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет €22 млн. Футболист ранее также выступал за "Валенсию". В составе национальной команды Южной Кореи 22-летний игрок принял участие в четырех матчах на чемпионате мира в Катаре, отметившись одной результативной передачей.