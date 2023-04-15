Федерация тяжелой атлетики Азербайджана потребовала от IWF принять меры в связи с поджогом флага страны в Ереване

Федерация тяжелой атлетики Азербайджана направила официальное обращение в Европейскую федерацию тяжелой атлетики и Международную федерацию тяжелой атлетики в связи с поджогом флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в

Федерация тяжелой атлетики Азербайджана направила официальное обращение в Европейскую федерацию тяжелой атлетики (EWF) и Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) в связи с поджогом флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

Об этом заявил Report руководитель пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (ФТАА) Кянан Масталиев.

Находящийся в настоящее время в Ереване представитель федерации сказал, что руководство высказало свою позицию по поводу произошедшего: "Мы высказали свое мнение президенту Международной федерации тяжелой атлетики, а также Европейской федерации тяжелой атлетики, выразили решительный протест и потребовали принять меры. Произошедшее событие показывает, что Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования, обеспечивать безопасность спортсменов".

Отметим, что сборная Азербайджана по тяжелой атлетике отказалась от участия в чемпионате Европы.