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Федерация тяжелой атлетики Азербайджана потребовала от IWF принять меры в связи с поджогом флага страны в Ереване

Федерация тяжелой атлетики Азербайджана потребовала от IWF принять меры в связи с поджогом флага страны в Ереване Федерация тяжелой атлетики Азербайджана направила официальное обращение в Европейскую федерацию тяжелой атлетики и Международную федерацию тяжелой атлетики в связи с поджогом флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в
Индивидуальные
15 апреля 2023 г. 12:09
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана потребовала от IWF принять меры в связи с поджогом флага страны в Ереване

Федерация тяжелой атлетики Азербайджана направила официальное обращение в Европейскую федерацию тяжелой атлетики (EWF) и Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) в связи с поджогом флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

Об этом заявил Report руководитель пресс-службы Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (ФТАА) Кянан Масталиев.

Находящийся в настоящее время в Ереване представитель федерации сказал, что руководство высказало свою позицию по поводу произошедшего: "Мы высказали свое мнение президенту Международной федерации тяжелой атлетики, а также Европейской федерации тяжелой атлетики, выразили решительный протест и потребовали принять меры. Произошедшее событие показывает, что Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования, обеспечивать безопасность спортсменов".

Отметим, что сборная Азербайджана по тяжелой атлетике отказалась от участия в чемпионате Европы.

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Версия на английском языке AWF sends official statement to International Weightlifting Federation regarding burning of Azerbaijani flag
Версия на азербайджанском языке AAAF İrəvanda Azərbaycan bayrağının yandırılması ilə bağlı Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasına rəsmi bəyanat ünvanlayıb - EKSKLÜZİV

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