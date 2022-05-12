Французский велогонщик выиграл шестой этап многодневной гонки "Джиро д'Италия"

Французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар в четверг стал победителем шестого этапа многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар в четверг стал победителем шестого этапа многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, победитель преодолел дистанцию в 192 км за 5 часов 2 минуты 33 секунды.

Данная победа стала второй подряд для француза, в среду гонщик выиграл пятый этап многодневки. Второе место занял австралиец Юэн Калеб из Lotto Soudal, третьим финишировал британский гонщик Марк Кавендиш, представляющий команду Deceuninck - Quick Step.

В общем зачете первое место занимает испанец Хуан Педро Лопес из Trek - Segafredo, вторым с отставанием в 38 секунд идет немец Леннард Кэмна из Bora - Hansgrohe. Тройку лидеров замыкает велогонщик команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Рейн Таарамяэ из Эстонии (+58 секунд).

Отметим, что седьмой этап пройдет 13 мая. Велогонщики преодолеют дистанцию в 196 км.