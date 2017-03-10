Французский мотогонщик Деляль разбился насмерть на тренировке - ВИДЕО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ По данным издания Motorsport, во время тренировочного заезда в Аквитании на трассе в Ногаро разбился насмерть 35-летний французский мотогонщик Антони Деляль.

Как передает Report, в сообщении говорится, что он готовится к 24-часовой гонке и выезжал с пит-лейна, но попал в этот момент аварию.

Врачи не смогли спасти ему жизнь, так как спортсмен получил серьезные травмы.

Мотогонщик выступал за команду Suzuki и был пятикратным чемпионом мира в гонках на выносливость. У спортсмена осталось двое детей.