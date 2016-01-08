Французский канатоходец погиб, сорвавшись с 30-метровой высоты

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ 32-летний французский канатоходец Танкред Меле, основатель акробатической группы Flying Frenchies, погиб во время отработки сложного трюка во вторник на юго-востоке Франции. Как сообщает Report, об этом говорится на странице коллектива в Facebook.

Акробаты работали над новым номером на воздушном шаре, когда шар неожиданно оторвался от крепления и поднялся вверх. Меле сорвался с 30-метровой высоты и разбился.

Меле был хорошо известен в мире экстремальных видов спорта. Он занимался хождением по канату, бейсджампингом, вингсьютом и другими воздушными видами спорта, а также альпинизмом.

