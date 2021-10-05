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Французский бегун умер во время марафона

Французский бегун умер во время марафона Французский бегун умер во время второго этапа шестидневного марафона Marathon des Sables в марроканской части пустыни Сахара.
Индивидуальные
5 октября 2021 г. 18:57
Французский бегун умер во время марафона

Французский бегун умер во время второго этапа шестидневного марафона Marathon des Sables в марроканской части пустыни Сахара.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Сообщается, что 50-летний мужчина умер от остановки сердца. Перед забегом он прошел все медицинские испытания и не жаловался на здоровье после первого этапа. Организаторы марафона приняли решение оставить анонимной личность спортсмена.

Marathon des Sables, также известный как Сахарский марафон, проводится ежегодно в пустыне Сахара с 1986 года. Его дистанция составляет около 250 км, что в сумме составляет примерно шесть классических марафонских дистанций (42,195 км). Марафон был основан Патриком Бауэром, который в 1984 году пересек Сахару за 12 дней.

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Версия на азербайджанском языке Fransalı qaçışçı marafon yarışı zamanı ölüb

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