Французский бегун умер во время марафона

Французский бегун умер во время второго этапа шестидневного марафона Marathon des Sables в марроканской части пустыни Сахара.

Французский бегун умер во время второго этапа шестидневного марафона Marathon des Sables в марроканской части пустыни Сахара.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Сообщается, что 50-летний мужчина умер от остановки сердца. Перед забегом он прошел все медицинские испытания и не жаловался на здоровье после первого этапа. Организаторы марафона приняли решение оставить анонимной личность спортсмена.

Marathon des Sables, также известный как Сахарский марафон, проводится ежегодно в пустыне Сахара с 1986 года. Его дистанция составляет около 250 км, что в сумме составляет примерно шесть классических марафонских дистанций (42,195 км). Марафон был основан Патриком Бауэром, который в 1984 году пересек Сахару за 12 дней.