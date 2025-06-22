Фоторепортаж с турнира UFC Fight Night в Баку

В Баку впервые прошел турнир по абсолютному бою (UFC).

В Баку впервые прошел турнир по абсолютному бою (UFC).

Report представляет фоторепортаж с турнира UFC Fight Night.

В главном поединке встретились представители США — Джамал Хилл и Халил Раунтри.

Бой в полутяжёлом весе продолжался пять раундов. По итогам Х. Раунтри был объявлен победителем.

Из азербайджанских спортсменов Назим Садыхов одержал победу над бразильцем Николасом Моттой, Рафаэль Физиев выиграл у представителя Чили Игнасио Бахамондеса. Тофиг Мусаев уступил в поединке с кыргызстанцем Мыктыбеком Оролбаем.