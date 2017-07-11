Фотографы Информагентства Report награждены за деятельность в Исламиаде

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня при организационной поддержке министерства молодежи и спорта прошла фотовыставка под названием "IV Игры исламской солидарности глазами азербайджанских фотографов".

Как сообщает Report, на мероприятии в Музейном центре приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президенты Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, Хазар Исаев и другие официальные лица.

Открыв мероприятие вступительным словом, Ч.Гусейнзаде сказал, что азербайджанские спортсмены показали на Исламиаде фантастические результаты. Он особо отметил роль фотографов в организационных вопросах: "В архивах и в памяти останутся работы 54 фотографов. Я поздравляю участников выставки".

Затем за поддержку развития фотографии А.Рагимов был награжден почетным дипломом от имени Союза фотографов Азербайджана.

Кроме того, за заслуги в освещении Исламиады 54 фотографа были награждены по различным номинациям. В их числе есть также фотографы Информационного агентства Report Эльшан Бабаев и Фирудин Салимов.

Награды были вручены Азадом Рагимовым, Чингизом Гусейнзаде и Хазаром Исаевым.

В заключение участники мероприятия ознакомились с выставкой.

Отметим, что IV Игры исламской солидарности прошли в Баку 12-22 мая.