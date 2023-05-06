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Fortnite стал олимпийской киберспортивной дисциплиной

Fortnite стал олимпийской киберспортивной дисциплиной Организаторы первой в истории Олимпийской недели киберспорта включили в список соревнований спортивную стрельбу, которая будет проходить в Fortnite.
Индивидуальные
6 мая 2023 г. 01:49
Fortnite стал олимпийской киберспортивной дисциплиной

Организаторы первой в истории Олимпийской недели киберспорта включили в список соревнований спортивную стрельбу, которая будет проходить в Fortnite.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

При этом турнир по стрельбе не будет следовать обычным правилам режима «королевской битвы», который популярен в Fortnite. Специально для этого события в творческом режиме игры была разработана карта, на которой будут оцениваться умения участников в меткости стрельбы. При этом разработчики Fortnite, компания Epic Games, никак не связаны с этим мероприятием.

Кроме Fortnite киберспортсмены будут состязаться в стрельбе из лука в Tic Tac Bow, в бейсболе в игре WBSC eBaseball: Power Pros, в шахматах на сайте Chess.com, в танцах в Just Dance, в мотоспорте в Gran Turismo и других дисциплинах.

Олимпийская неделя киберспорта пройдет с 23 по 25 июня 2023 года в Сингапуре. Трансляция финального этапа будет доступна на сайте Олимпийских игр.

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