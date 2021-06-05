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"Формула-2": В Баку стартовала первая спринтерская гонка

"Формула-2": В Баку стартовала первая спринтерская гонка Стартовал второй день Гран-при Азербайджана по "Формуле-2"
Индивидуальные
5 июня 2021 г. 11:25
Формула-2: В Баку стартовала первая спринтерская гонка

Стартовал второй день Гран-при Азербайджана по "Формуле-2".

Как сообщает Report, пилоты начали борьбу в первой спринтерской гонке.

В 13:00 пилоты "Формулы-1" начнут третий свободный заезд, а в 16: 00 состоится порядковый тур.

В 17:40 состоится второй спринт в "Формуле-2".

Гран-при Азербайджана завершится 6 июня. В этот день сначала состоится заключительная гонка в "Формуле-2". Затем состоится парад пилотов, церемония открытия и прозвучит государственный гимн Азербайджанской Республики. В 16:00 начнется основная гонка "Формулы-1", по итогам которой определится победитель.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 2": Bakıda ilk sprint yarışının qalibi bəlli oldu - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Formula - 2: First sprinter race starts in Baku

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