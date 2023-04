Формула-2: Никогда не недооценивайте бакинскую трассу

На официальной странице Формулы-2 в Twitter размещен пост о Гран-при Азербайджана в Баку.

Как сообщает Report , в посте приведен видеоотрывок, проходящей в столице Азербайджана гонки.

"Никогда не недооценивайте, насколько сложным может быть трек в Баку. На очереди квалификация, и наши команды и гонщики должны готовы ко всему", - говорится в посте.

Отметим, что Гран-при Азербайджана проходит с 28 по 30 апреля.