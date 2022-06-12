Формула 2: Награждены победители Гран-при Азербайджана

Награждены победители Гран-при Азербайджана Формулы 2 в Баку.

Награждены победители Гран-при Азербайджана Формулы 2 в Баку.

Как сообщает Report, награды вручили заведующий отделом спорта министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и исполнительный директор компании "Baku City Ring Road Operating Company" Ариф Рагимов.

Деннис Хаугер из Prema Racing стал первым. Логан Сарджент из Carlin - вторым, а Фелипе Другович из MP Motorsport довольствовался третьим местом.