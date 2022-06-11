"Формула-2": Еще один пилот прекратил борьбу в спринтерской гонке в Баку

В спринтерской гонке Гран-при Азербайджана "Формулы-2" в Баку еще один пилот потерпел неудачу.
Как сообщает Report, Энцо Фиттипальди, выступающий за команду Charouz Racing System, не смог продолжить гонку.
Фиттипальди допустил ошибку во время поворота и выбыл из нее.
14:11
На Гран-при Азербайджана в Баку произошла очередная авария.
По данным Report, Деннис Хаугер из Prema Racing на 14-м круге спринтерской гонки "Формулы-2" врезался в защитное ограждение.
В результате Хаугеру пришлось прекратить гонку.
Гран-при Азербайджана завершится 12 июня.