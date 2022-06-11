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"Формула-2": Еще один пилот прекратил борьбу в спринтерской гонке в Баку

"Формула-2": Еще один пилот прекратил борьбу в спринтерской гонке в Баку На Гран-при Азербайджана "Формулы-2" в Баку произошла очередная авария.
Индивидуальные
11 июня 2022 г. 14:20
Формула-2: Еще один пилот прекратил борьбу в спринтерской гонке в Баку

В спринтерской гонке Гран-при Азербайджана "Формулы-2" в Баку еще один пилот потерпел неудачу.

Как сообщает Report, Энцо Фиттипальди, выступающий за команду Charouz Racing System, не смог продолжить гонку.

Фиттипальди допустил ошибку во время поворота и выбыл из нее.

14:11

На Гран-при Азербайджана в Баку произошла очередная авария.

По данным Report, Деннис Хаугер из Prema Racing на 14-м круге спринтерской гонки "Формулы-2" врезался в защитное ограждение.

В результате Хаугеру пришлось прекратить гонку.

Гран-при Азербайджана завершится 12 июня.

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Версия на английском языке Accident occurs at F2 Sprint Race in Baku
Версия на азербайджанском языке "Formula 2": Bakıdakı sprint yarışında daha bir pilot mübarizəni dayandırıb

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