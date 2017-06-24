Формула 2: Антонио Фуоко и Джонни Чекотто совершили аварию

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Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В VII туре проходящего в Баку соревнования Формулы 2 произошла авария.

Как сообщает Report, сначала болид под управлением Антонио Фуоко (Италия, Prema Racing) ударился о машину соперника, а после столкнулся с барьером.

В результате А. Фуоко приостановил борьбу на середине гонки. Его болид был удален с трассы посредством крана.

После этого болид Джонни Чекотто (Венесуэла, Rapax) ударился об ограждение и пришел в непригодное состояние, он приостановил борьбу.

Отметим, что 23 июня во время свободного заезда на Гран При Азербайджана Формулы 1 произошли три аварии.