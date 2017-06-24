Формула 1: В преддверии старта Гран При Азербайджана обнародована статистическая информация

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В преддверии старта Гран При Азербайджана Формулы 1 обнародована статистическая информация
Report представляет информацию, распространенную официальным сайтом Бакинского городского кольца:
Водители:
Если Себастьян Феттель будет лидировать в 14 кругах, станет лидером 15000 км в карьере.
Если Даниэль Риккардо будет лидировать в 5 кругах, станет лидером 800 км в карьере.
Если Даниэль Риккардо займет 2 место, заработает в соревновании F1 700-е очко.
Если Валттери Боттас будет лидировать в 6 кругах, станет лидером 400 км в карьере.
Если Нико Хюлькенберг станет победителем, заработает в соревновании F1 400-е очко.
Если Макс Ферстаппен завершит гонку на 9-м месте, заработает в соревновании F1 300-е очко.
Если Карлос Сайнс завершит гонку на 4-м месте, заработает в соревновании F1 100-е очко.
Если Валттери Боттас будет лидировать в 33 кругах, станет лидером 100 круга в карьере.
Гран При Азербайджана 50-е, в котором участвует Даниил Квят.
Команды:
Если Williams заработает 10 очков, количество очков на счету станет 3500.
Если Haas заработает 6 очков, количество очков на счету станет 50.
Страны:
Если Маркус Эрикссон заработает 13 очков, шведские пилоты заработают 400-е очко в соревновании F1.
Если Даниил Квят завершит гонку на 8-м месте, российские пилоты заработают 200-е очко в соревновании F1.
Если Себастьян Феттель, Нико Хюлькенберг или Паскаль Верляйн одолеют скоростную трассу, немцы запишут на счет 150-ю скоростную трассу.
Если Карлос Сайнс или Фернандо Алонсо поднимутся на пьедестал, испанцы запишут на счет 100-й пьедестал.
Если победят Роман Грожан или Эстебан Окон, французы запишут на счет 80-ю победу.
Если победит Даниэль Риккардо, австралийцы запишут на счет 40-ю победу.
News DepartmentАвтор новости
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