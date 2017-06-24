Формула 1: В преддверии старта Гран При Азербайджана обнародована статистическая информация

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Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В преддверии старта Гран При Азербайджана Формулы 1 обнародована статистическая информация

Report представляет информацию, распространенную официальным сайтом Бакинского городского кольца:

Водители:

Если Себастьян Феттель будет лидировать в 14 кругах, станет лидером 15000 км в карьере.

Если Даниэль Риккардо будет лидировать в 5 кругах, станет лидером 800 км в карьере.

Если Даниэль Риккардо займет 2 место, заработает в соревновании F1 700-е очко.

Если Валттери Боттас будет лидировать в 6 кругах, станет лидером 400 км в карьере.

Если Нико Хюлькенберг станет победителем, заработает в соревновании F1 400-е очко.

Если Макс Ферстаппен завершит гонку на 9-м месте, заработает в соревновании F1 300-е очко.

Если Карлос Сайнс завершит гонку на 4-м месте, заработает в соревновании F1 100-е очко.

Если Валттери Боттас будет лидировать в 33 кругах, станет лидером 100 круга в карьере.

Гран При Азербайджана 50-е, в котором участвует Даниил Квят.

Команды:

Если Williams заработает 10 очков, количество очков на счету станет 3500.

Если Haas заработает 6 очков, количество очков на счету станет 50.

Страны:

Если Маркус Эрикссон заработает 13 очков, шведские пилоты заработают 400-е очко в соревновании F1.

Если Даниил Квят завершит гонку на 8-м месте, российские пилоты заработают 200-е очко в соревновании F1.

Если Себастьян Феттель, Нико Хюлькенберг или Паскаль Верляйн одолеют скоростную трассу, немцы запишут на счет 150-ю скоростную трассу.

Если Карлос Сайнс или Фернандо Алонсо поднимутся на пьедестал, испанцы запишут на счет 100-й пьедестал.

Если победят Роман Грожан или Эстебан Окон, французы запишут на счет 80-ю победу.

Если победит Даниэль Риккардо, австралийцы запишут на счет 40-ю победу.