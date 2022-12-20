Формула-1: В первый же день поступило свыше 6 тыс. обращений от волонтеров

После объявления волонтерской программы Гран-При Азербайджана Формулы-1 в первый же день поступило свыше 6 тысяч обращений.

После объявления волонтерской программы Гран-При Азербайджана Формулы-1 в первый же день поступило свыше 6 тысяч обращений.

Об этом Report сообщила руководитель отдела человеческих ресурсов Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Ирана Ахмедова.

Она сообщила, что в рамках волонтерской программы зарегистрированы более 9 тысяч молодых людей.

"Обращения поступали и из-за рубежа. Но, в виду того, что число вакансий ограничено, придется сделать нелегкий выбор. Предпочтения будут отдаваться коммуникабельным, толерантным кандидатам, обладающим лидерскими качествами», - сказала она.

Ирана Ахмедова отметила, что для участия в Гран-при предусмотрено участие свыше 1500 волонтеров.

Отметим, что состязания пройдут 28-30 апреля 2023 года.