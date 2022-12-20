О нас

Формула-1: В первый же день поступило свыше 6 тыс. обращений от волонтеров

Формула-1: В первый же день поступило свыше 6 тыс. обращений от волонтеров После объявления волонтерской программы Гран-При Азербайджана Формулы-1 в первый же день поступило свыше 6 тысяч обращений.
Индивидуальные
20 декабря 2022 г. 16:20
Формула-1: В первый же день поступило свыше 6 тыс. обращений от волонтеров

После объявления волонтерской программы Гран-При Азербайджана Формулы-1 в первый же день поступило свыше 6 тысяч обращений.

Об этом Report сообщила руководитель отдела человеческих ресурсов Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Ирана Ахмедова.

Она сообщила, что в рамках волонтерской программы зарегистрированы более 9 тысяч молодых людей.

"Обращения поступали и из-за рубежа. Но, в виду того, что число вакансий ограничено, придется сделать нелегкий выбор. Предпочтения будут отдаваться коммуникабельным, толерантным кандидатам, обладающим лидерскими качествами», - сказала она.

Ирана Ахмедова отметила, что для участия в Гран-при предусмотрено участие свыше 1500 волонтеров.

Отметим, что состязания пройдут 28-30 апреля 2023 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Formula 1”: Könüllü olmaq üçün ilk gündə 6000-dən çox müraciət edilib

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
15 декабря 2022 г. 16:25
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
ЧМ-2022: Аргентина обыграла Хорватию и стала первым финалистом мундиаля
ЧМ-2022: Аргентина обыграла Хорватию и стала первым финалистом мундиаля
14 декабря 2022 г. 00:55
ЧМ-2022: Франция сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира
ЧМ-2022: Франция сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира
15 декабря 2022 г. 00:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi