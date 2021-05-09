"Формула 1": Усилена подготовка к Гран-при Азербайджана

Подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" продолжается

Подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" продолжается.

Как сообщили Report в Бакинском городском кольце, на следующем этапе будут проведены необходимые ремонтные работы на асфальтовом покрытии трассы.

Ремонтные работы начнутся 8 мая и продлятся до 20 мая с разной периодичностью, в зависимости от загруженности дорог.

На начальном этапе процесс в основном будет проходить в дневное время и охватит определенные отрезки улиц Хагани, Зарифы Алиевой, Истиглалийят, проспектов Бюльбюля и Нефтяников, включая участки на пересечениях улиц Александра Пушкина и Хагани, проспекта Бюльбюля и улицы Узеира Гаджибекова, а также улицы Расула Рзы и проспекта Нефтяников. Во время проведения работ на этих участках дорог будут введены определенные ограничения дорожного движения. Несмотря на это, в большинстве случаев будет обеспечено бесперебойное движение транспортных средств.

Бакинское городское кольцо просит жителей столицы не парковаться на вышеперечисленных участках дорог во время проведения ремонтно-восстановительных работ, заранее благодаря за понимание и поддержку.