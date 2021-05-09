О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Формула 1": Усилена подготовка к Гран-при Азербайджана

"Формула 1": Усилена подготовка к Гран-при Азербайджана Подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" продолжается
Индивидуальные
9 мая 2021 г. 03:11
Формула 1: Усилена подготовка к Гран-при Азербайджана

Подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" продолжается.

Как сообщили Report в Бакинском городском кольце, на следующем этапе будут проведены необходимые ремонтные работы на асфальтовом покрытии трассы.

Ремонтные работы начнутся 8 мая и продлятся до 20 мая с разной периодичностью, в зависимости от загруженности дорог.

На начальном этапе процесс в основном будет проходить в дневное время и охватит определенные отрезки улиц Хагани, Зарифы Алиевой, Истиглалийят, проспектов Бюльбюля и Нефтяников, включая участки на пересечениях улиц Александра Пушкина и Хагани, проспекта Бюльбюля и улицы Узеира Гаджибекова, а также улицы Расула Рзы и проспекта Нефтяников. Во время проведения работ на этих участках дорог будут введены определенные ограничения дорожного движения. Несмотря на это, в большинстве случаев будет обеспечено бесперебойное движение транспортных средств.

Бакинское городское кольцо просит жителей столицы не парковаться на вышеперечисленных участках дорог во время проведения ремонтно-восстановительных работ, заранее благодаря за понимание и поддержку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinə hazırlıq işləri gücləndirildi

Новости партнеров

Самое важное

31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом
31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом
8 мая 2021 г. 19:02
Президент подписал распоряжение о строительстве новой школы в Шуше
Президент подписал распоряжение о строительстве новой школы в Шуше
8 мая 2021 г. 18:45
Минобороны: 19 военнослужащих  считаются пропавшими без вести
ФотоМинобороны: 19 военнослужащих  считаются пропавшими без вести
8 мая 2021 г. 16:06
Обнародован список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Обнародован список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
8 мая 2021 г. 15:57
Особенный май в Шуше – возрождение города-крепости
Особенный май в Шуше – возрождение города-крепости
8 мая 2021 г. 15:37
Мехрибан Алиева: Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!
Мехрибан Алиева: Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!
8 мая 2021 г. 15:25
Вражеские цели, уничтоженные ВВС Азербайджана во время Отечественной войны
Вражеские цели, уничтоженные ВВС Азербайджана во время Отечественной войны
8 мая 2021 г. 10:43
В Баку улица названа в честь национального героя Полада Гашимова
В Баку улица названа в честь национального героя Полада Гашимова
7 мая 2021 г. 17:29
В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”
В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”
7 мая 2021 г. 17:03
Скончался народный поэт Муса Ягуб
Скончался народный поэт Муса Ягуб
7 мая 2021 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi